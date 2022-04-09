Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.656
-2.40%
BTXN Coin
33.03
-4.14%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    E-5’te 2 çocuğun çekici dorsesindeki tehlikeli yolculuğu

    E-5 kara yolundaki bir çekicinin dorsesinde 2 çocuğun güvenliksiz bir şekilde trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    E-5’te 2 çocuğun çekici dorsesindeki tehlikeli yolculuğu

    İstanbul’da, Beylikdüzü-Büyükçekmece arasındaki E-5 kara yolunda dün akşam bir çekicinin dorsesinde 2 çocuğun olduğu görüldü.

    Dorsede oturan 2 çocuk, herhangi bir güvenlik önlemi olmaksızın akan trafikte yolculuk yaptı.

    Çekiciye tutunarak ilerlediler

    Trafiği ve canlarını tehlikeye atan çocuklar, sadece çekici bölümünde bulunan bazı bölgelere tutunarak kendilerini sağlama aldı.

    Çocukların tehlikeli yolculuğu ve çekici sürücüsünün umursamazlığı, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    E-5’te 2 çocuğun çekici dorsesindeki tehlikeli yolculuğu VİDEO

    E-5’te 2 çocuğun çekici dorsesindeki tehlikeli yolculuğu #1


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar
    Sağlık

    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor
    Transfer dosyası

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

    Görüş Bildir