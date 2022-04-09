E-5 kara yolundaki bir çekicinin dorsesinde 2 çocuğun güvenliksiz bir şekilde trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’da, Beylikdüzü-Büyükçekmece arasındaki E-5 kara yolunda dün akşam bir çekicinin dorsesinde 2 çocuğun olduğu görüldü.

Dorsede oturan 2 çocuk, herhangi bir güvenlik önlemi olmaksızın akan trafikte yolculuk yaptı.

Çekiciye tutunarak ilerlediler

Trafiği ve canlarını tehlikeye atan çocuklar, sadece çekici bölümünde bulunan bazı bölgelere tutunarak kendilerini sağlama aldı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu ve çekici sürücüsünün umursamazlığı, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

E-5’te 2 çocuğun çekici dorsesindeki tehlikeli yolculuğu VİDEO

