E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde, yağışın ardından kayganlaşan yolda 3 ayrı kaza meydana geldi. 5 aracın zarar gördüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, trafik kazalarını da peşinden getirdi.

E-5 karayolu üzerinde Sefaköy mevkisinde 5 araç kaza yaptı.

Kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir kamyon, önünde seyreden tıra çarptı.

Kazanın meydana geldiği bölgenin 20 metre ilerisinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs sürücüsü önce bariyerlere çarptı, ardından savrularak yan yattı.

ANİ FREN YAPINCA OTOMOBİL ÇARPTI

Kazaları gören bir sürücü durmak için yaptığı ani fren yapınca, otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.

Yaşanan 3 kazada, toplan 5 araç zarar gördü. 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

E-5'te, 5 araç kaza yaptı: 2 yaralı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, bölgede trafik aksadı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.