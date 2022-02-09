Eda Nur Kaplan davası: Telefonu incelenecek

Ankara'da intihar eden Eda'ya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla iki şüphelinin tutuklu yargılandığı davada; genç kızın telefonundaki fotoğraf ve mesajların incelenmesine karar verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne süren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos günü bir sitenin 15’inci katından atlayarak hayatına son vermişti.

Eda Nur Kaplan'ın, olaydan 1 hafta önce şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu tutuklanmıştı.

18'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İki şüpheli hakkında, Eda Nur Kaplan'a birlikte eğlence mekanında eğlendikten sonra gittikleri günübirlik kiralanan otelde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eda Nur Kaplan'ın, eğlence mekanında yer aldığı görüntüler

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve avukatlar da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Mehmet Ardıçoğlu, iddiaların düzmece ve kurgu olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Yusuf Güzelyurt ise raporlarda cinsel saldırı olmadığının ortaya çıktığını söyleyerek, "Burada tecavüz, benim anayasal hakkım olan masumiyet karineme yapılmıştır. Toplumda tutuklu insanın suçlu olduğu düşünülmektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

EDA'NIN TELEFONU İNCELENECEK

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefonun bilirkişiye gönderilerek fotoğraf ve mesajların incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakın tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.