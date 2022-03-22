Eda Nur Kaplan Davası'nda tutuklu sanıklardan 1'i tahliye edildi

Cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle hayatına son veren Eda Nur Kaplan davasında, tutuklu 2 sanıktan 1'ine tahliye kararı verildi.

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi sanık Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etti.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Bu kapsamda tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

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SANIKLAR DİNLENDİ

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Sanık Güzelyurt, uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.

Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Ardıçoğlu da Eda Nur Kaplan'ın anne ve kız kardeşinin yargılama devam ederken televizyonlara çıkıp kendilerine yönelik olumsuz bir tablo oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdü. Haksız yere tutuklandığını öne süren Ardıçoğlu, tahliyesini talep etti.

GÜZELYURT'A TAHLİYE, ARDIÇOĞLU TUTUKLU

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Güzelyurt'u adli kontrol şartıyla tahliye etti, sanık Ardıçoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.