Eda Nur Kaplan'a ‘cinsel saldırı’ soruşturmasının iddianamesi kabul edildi

“Nitelikli cinsel saldırı” suçundan haklarında en az 18 yıl hapis cezası istenen iki tutuklu sanık, 10 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de bir sitenin 15’inci katından atlayarak hayatına son vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Eda Nur Kaplan'a, “nitelikli cinsel saldırı”da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkındaki iddianame, mahkemece kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

HER İKİSİ DE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU: 18 YIL İSTENİYOR

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, “nitelikli cinsel saldırı” suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar, 10 Aralık'ta Ankara 12’nci Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.