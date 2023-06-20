Edirne sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu: Hiçbir şey göründüğü gibi değil Tatilleri Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne sınır kapılarında memleket özlemlerini dile getirdi. Bir gurbetçi, "Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok" dedi.

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu kapsamda yurt içinde vatandaşların hazırlıkları kadar yurt dışındaki vatandaşların da hazırlıkları başladı.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın yurtlarına dönüyor.

Yurda dönen gurbetçiler Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gurbetçiler heyecanlı anlar yaşadı

Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Viyana’dan gelen gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye’de olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil"

Kapıkule’den giriş yaptığı anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, şunları söyledi:

"Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor. Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok."

"Vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey"

Türk bayrağını ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen bir başka gurbetçi vatandaş Nihat Yaman da, Kurban Bayramı'nı Bolu’da ailesiyle geçireceğini anlattı.

Vatan topraklarının bambaşka olduğunu vurgulayan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

Türk bayrağımızı ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu oluyoruz. Kurban Bayramı'mızı ailemizle birlikte Türkiye’de geçireceğiz. Türkiye topraklarında vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey.

"Bayrağımızı görünce titreme geldi"

Gurbette Türk bayrağının hasretiyle yaşadıklarını söyleyen Abdullah Gülle, Türkiye’yi hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Kapıkule’den girişte Türk bayrağımızı görünce bana bir titreme geldi. Gurbette yaşamayanlar bu hissi bilmez. Biz Türkiye hasretiyle, Türkiye’de yaşayan yakınlarımızın hasretiyle gurbette yaşıyoruz.

"Türkiye’ye girince evimize geldik"

Türk bayrağını görünce öpmek istediğini anlatan gurbetçi vatandaş Seher Gülle de, Türkiye’ye girişte çok heyecanlandığını söyledi.

Türk bayrağını görünce sevinçten uçtuğunu belirten Gülle, “Türkiye’ye toprağımıza ayak basınca evimize geldik dedim. Kurban Bayramı'mızı ailemizle geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.