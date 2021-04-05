Edirne merkezli 6 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılara yönelik operasyonları sürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren takibin ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri’de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN İŞLEMELİ TEVRAT BULUNDU

Evlerde yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen kitap, heykel ve çeşitli objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

16 GÖZALTI

Gözaltına alınan 16 kişi hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

























