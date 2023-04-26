Edirne sınır kapılarında seçim sandıkları tamamlandı Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı sınır kapılarında sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlanırken 11 sandık kuruldu.

DHA

Seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da sınır kapılarında seçim sandıkları kuruluyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı sınır kapılarında sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Edirne'deki sandıklar hazır

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli, Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı ile Edirne Gar Gümrük Müdürlüğü’ndeki hazırlıklar tamamlandı.

11 sandık kuruldu

Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli’ye 2’şer, Gar Gümrük Müdürlüğü’ne 1 ve Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’na 2 sandık olmak üzere Trakya’da toplam 11 sandık kuruldu.

Trakya genelinde sınır kapılarında toplam 11 sandık, oy verme işlemi için hazırlandı. Seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapılarına asıldı.