Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi, Edirne sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

Sınır bölgelerinde ülke güvenliğini korumaya yönelik denetimler devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü.

Suç dosyaları tespit edildi

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S., nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.