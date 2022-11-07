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    Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi, Edirne sınırında yakalanarak gözaltına alındı.
    • 07.11.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:43
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    Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı

    Sınır bölgelerinde ülke güvenliğini korumaya yönelik denetimler devam ediyor.

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

    Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü.

    Suç dosyaları tespit edildi

    Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S., nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı #1


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