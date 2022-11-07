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Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi, Edirne sınırında yakalanarak gözaltına alındı.
- 07.11.2022 - 16:51
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:43
Sınır bölgelerinde ülke güvenliğini korumaya yönelik denetimler devam ediyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.
Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü.
Suç dosyaları tespit edildi
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.
4 şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S., nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.