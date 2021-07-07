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- Edirne sınırında 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu
Edirne sınırında 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son bir ayda ele geçirilen 2,5 kilo esrar ile kaçak içki, telefon ve oto yedek parçalarının piyasa değeri 8 milyon 800 bin TL çıktı.
- DHA
- 07.07.2021 - 12:44
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda kaçakçılara göz açtırmıyor.
Ekiplerin son bir ayda riskli görülen tırlarda narkotik köpek Thea ile yaptığı aramalarda, birçok kaçak madde ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler, 2.5 kilo esrar ve 184 litre kaçak içki, 36 bin 500 adet oto yedek parçası, 697 akıllı cep telefonu ve 545 telefon kılıfı ile 289 parça porselen takımı ve 3 gümüş külçeye el koydu.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON 800 BİN TL
Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemelerin piyasa değerinin 8 milyon 800 TL olduğu belirtildi. Araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.