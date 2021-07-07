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Edirne sınırında 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu

Edirne sınırında 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son bir ayda ele geçirilen 2,5 kilo esrar ile kaçak içki, telefon ve oto yedek parçalarının piyasa değeri 8 milyon 800 bin TL çıktı.