- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne sınırında, erkek cesedi bulundu
Edirne sınırında, erkek cesedi bulundu
Çeltik tarlası yakınında, bir erkeğe ait ceset bulundu. Kimliği belli olmayan şahsın, donarak öldüğü belirlendi.
- DHA
- 22.12.2021 - 12:31
Edirne’de, İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesi yakınlarında, çeltik tarlası yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yapılan kontrollerinde şahsın donarak öldüğünü tespit etti.
Vefat eden şahsın üzerinden, kimlik çıkmadı.
YABANCI UYRUKLU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye ait olduğu üzerinde durulan ceset, yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.
Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.