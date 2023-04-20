Edirne sınırında Yunanlıların uzun kuyruğu: Türkiye'yi seviyorum Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, kente alışveriş için gelen Yunan turistler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

DHA

Bayram heyecanı tüm yurdu sardı...

Türk vatandaşlar yurdun farklı noktalarına giderken bir diğer yandan da Yunan turistler ülkeye akın etti.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 'Yap-işlet-devret' modeliyle hayata geçirdiği, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen turistler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu.

1000 kişi giriş-çıkış yaptı

Edirne'ye alışveriş için, Yunanistan'dan günübirlik gelen turist sayısını artırmak amacıyla modernize edilen sınır kapısında, giriş ve çıkış olan 2 peron, 6'ya çıkarıldı.

Kapasitesi 5 kat artan sınır kapısından günlük 1000 kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Gümrük yetkilileri, bu çalışmayla Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu ifade etti.,

"Türkiye'yi seviyorum"

Arkadaşlarıyla, Yunanistan'ın Orestiada kentinden gelen Yanni Andonyani şöyle dedi:

Orestiada'dan Edirne'ye 40 senedir geliyorum. Benim kardeşlerim burada. Türkiye'yi seviyorum. Edirne'den alışveriş yapıyoruz. Biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız.

"Alışveriş yapacağız"

Orestiada'dan ailesi ve arkadaşlarıyla gelen Solakido Kiryaki de şu ifadeleri kullandı: