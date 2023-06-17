Edirne'de 1 milyon liralık kaçak bilgisayar ele geçirildi
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, bir emlak ofisinde gümrük kaçağı bilgisayarların bulunduğunu belirledi.

64 adet kaçak bilgisayar

İş yerinde yapılan aramada, 64 gümrük kaçağı dizüstü bilgisayar, adaptörleri ile 36 çantası ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon lira

Piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili H.E., U.S. ve Y.F., gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Emlak ofisinde 1 milyon liralık kaçak bilgisayarlar ele geçirildi #1