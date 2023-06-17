Edirne'de 1 milyon liralık kaçak bilgisayar ele geçirildi Polisin bir emlak ofisinde yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, bir emlak ofisinde gümrük kaçağı bilgisayarların bulunduğunu belirledi. 64 adet kaçak bilgisayar İş yerinde yapılan aramada, 64 gümrük kaçağı dizüstü bilgisayar, adaptörleri ile 36 bilgisayar çantası ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon lira Piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili H.E., U.S. ve Y.F., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.