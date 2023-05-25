Edirne'de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA

Edirne merkezde bulunan Barutluk Mahallesi'ndeki bir marketten okuldan arkadaşlarıyla alışveriş yapan 10 yaşındaki N.A, bir kişinin markette kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek durumu ailesine anlattı.

Tutuklandı

N.A.'nın ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.C.K. olduğunu belirledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalanarak Edirne'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Sessiz kalınmasın'

Öte yandan Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Edirne Çocuk Hakları Derneği de basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Figen Gönül, çocuğa yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarın önüne geçilmesi ve çocuğa yapılan bu istismara sessiz kalınmaması için çalıştıklarını belirtti.

'Hassas davranılsın'

Yasalarla güvence altına alınmış ve sınırları çizilmiş olan "çocuğun üstün yararı" ilkesine göre hareket edilmesine dikkati çeken Gönül, şunları söyledi: