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- Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi
Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi
Bir çekici ve dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
- 17.11.2022 - 14:54
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:16
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünleri ülkeye sokmaya çalışanlara geçit vermiyor.
KOM Şube ekipleri, tır şoförü Y.Ç. idaresindeki çekici ve bu çekiciye bağlı dorsede arama yaptı.
11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi
Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.
Çalışmalar başladı
İHA'nın haberine göre, şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.