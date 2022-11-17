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Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi

Bir çekici ve dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.