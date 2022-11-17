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    Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi

    Bir çekici ve dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:16
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    Edirne'de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünleri ülkeye sokmaya çalışanlara geçit vermiyor.

    KOM Şube ekipleri, tır şoförü Y.Ç. idaresindeki çekici ve bu çekiciye bağlı dorsede arama yaptı.

    11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi

    Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

    Çalışmalar başladı

    İHA'nın haberine göre, şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

    Edirne de 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi #1


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