Edirne'de 125 litre sahte alkol ele geçirildi

Ülke genelinde başlatılan operasyonlar kapsamında, Edirne'de ele geçirilen etil alkol miktarı, 125 litreye çıktı.

Ülke genelinde yılbaşına sayılı günler kala denetimler sıkılaştı.

Yurdun en ucra köşesinde kaçak imalathaneleri tespit eden ekipler, vatandaşları zehirlemek isteyen şahıslara geçit vermiyor.

Başlatılan operasyonlar kapsamında, litrelerce kaçak alkol yakalandı.

Eve baskın yapıldı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.A.'nın Medrese Alibey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada sahte içki yapımında kullanılan 50 litre etil alkol ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliye ceza uygulandı

Şüpheli K.A. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Toplam 125 litre etil alkol yakalandı

DHA'nın haberine göre, böylece kentte iki operasyonda ele geçirilen etil alkol miktarı, 125 litreye çıktı.