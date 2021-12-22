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    Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

    Zehir-2 operasyonu kapsamında 4 farklı adreste yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 09:41
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    Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

    Yılbaşının yaklaşmasıyla 81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı Zehir-2 operasyonu kapsamında, Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi.

    Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

    Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.

    Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi #1

    Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi #2

    Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi #3

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