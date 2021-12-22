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- Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi
Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi
Zehir-2 operasyonu kapsamında 4 farklı adreste yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 22.12.2021 - 09:41
Yılbaşının yaklaşmasıyla 81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı Zehir-2 operasyonu kapsamında, Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi.
Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.