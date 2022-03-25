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    Edirne'de 15 uyuşturucu satıcısı şüphelisi yakalandı

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 09:16
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    Edirne'de 15 uyuşturucu satıcısı şüphelisi yakalandı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma yürütüldü.

    Çalışma kapsamında kent genelinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Narkotik eğitimli polis köpeği didik didik aradı

    ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

    Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyon gerçekleştirilen evler ve şüpheli araçlar didik didik arandı.

    Edirne de 15 uyuşturucu satıcısı şüphelisi yakalandı #1

    UYUŞTURUCULAR BULUNDU

    Operasyonda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, 2,57 gram bonzai uyuşturucu maddeleriyle, uyuşturucudan elde edilen 40 bin 545 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

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