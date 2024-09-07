Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı Süloğlu ilçesinde 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 sürücü gözaltına alındı.

DHA

Yasa dışı göçle mücadele devam ediyor.

Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

Sürücüler takip edildiklerini fark edince araçları bırakıp, kaçmaya başladı.

Sürücülerin ardından araçlardaki bazı göçmenler de araziye dağıldı.

2 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Jandarma, daha önce araçlardan indirilen ve araziye kaçan göçmenleri yakalamak için arama çalışması başlattı.

Arazide yapılan aramalarda 14 göçmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde 2 göçmen olmak üzere 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 2 sürücü de gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)