Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Yasa dışı göçle mücadele devam ediyor.
Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti.
Sürücüler takip edildiklerini fark edince araçları bırakıp, kaçmaya başladı.
Sürücülerin ardından araçlardaki bazı göçmenler de araziye dağıldı.
2 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Jandarma, daha önce araçlardan indirilen ve araziye kaçan göçmenleri yakalamak için arama çalışması başlattı.
Arazide yapılan aramalarda 14 göçmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde 2 göçmen olmak üzere 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 2 sürücü de gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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