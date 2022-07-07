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    Edirne'de 2 genç kızı taciz eden zanlı cezaevine gönderildi

    Farklı tarihlerde kız öğrencilerden alınan taciz ihbarı neticesinde, suçlunun aynı kişi olduğu belirlendi. Yakalanan şahıs suçunu itiraf ederek cezaevine konuldu.
    • 07.07.2022 - 12:07
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    Edirne'de 2 genç kızı taciz eden zanlı cezaevine gönderildi

    Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran günü aldığı taciz ihbarıyla harekete geçti.

    İnönü Caddesi'nde A.B. isimli kız öğrencinin tanımadığı bir kişinin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine ekipler çalışmalarını başlattı.

    İhbar sayısı ikiye çıktı

    Şahsın tespiti için başlatılan incelemenin ardından 05.07.2022 tarihinde M.Ç. isimli başka bir kız öğrenci tarafından da bir taciz ihbarı yapılması üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, her iki olayda da tacizcinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

    Taciz şüphelisi aynı kişi çıktı

    Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, her iki olayda da kız öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Barış Kaya (30) olduğunu tespit etti.

    Edirne de 2 genç kızı taciz eden zanlı cezaevine gönderildi #1

    Kıskıvrak yakalandı

    Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, nöbetçi savcılıktan aldıkları yakalama kararı üzerine şüphelinin önce iş yerine, ardından ikamet adresine gerçekleştirdikleri baskın neticesinde şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderildi

    İlk taciz ihbarını yapan A.B. isimli kız öğrencinin emniyete götürülen zanlıyı teşhis etmesi üzerine sorguya alınan Barış Kaya, taciz iddialarını kabul ederek suçunu itiraf etti. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Edirne de 2 genç kızı taciz eden zanlı cezaevine gönderildi #2

    Edirne de 2 genç kızı taciz eden zanlı cezaevine gönderildi #3


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