Edirne’de, 277 kaçak göçmen İstanbul'dan Afganistan'a gönderilecek

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 277 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi.

Edirne’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 277 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Charter seferi ile ülkelerine gönderilecekler

İHA’nın haberine göre; burada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi.

Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.