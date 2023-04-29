Edirne'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü Aynı yöndeilerleyen üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü İrfan Atasoy hayatını kaybederken, kazaya karışan otomobil sürücüsü kaçtı.

DHA

Kapıkule'den Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ARC 202 plakalı otomobil ile İrfan Atasoy'un(50) kullandığı 22 EH 925 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı, çarpan sürücü kaçtı

Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy, ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan otomobil, motosiklet ve kamyonet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)