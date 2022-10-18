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    Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı.
    • 18.10.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:40
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    Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'de güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B., N.B. ve H.B.A.'yı yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

    PKK şüphelisi de tutuklandı

    Öte yandan Edirne'de dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Edirne de 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan a kaçarken yakalandı #1

     


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