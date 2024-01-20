Edirne’de 5 bin lirasına motosikletle yarıştılar, 69 bin lira ceza yediler Gençlerin motosiklet yarışmasının sonu kötü bitti. Edirne'de para karşılığında motosikletle yarışan sürücüler yakalanarak, para cezasına çarptırıldı. Motosikletleri çekiciye yüklenen gençler, cezaya rağmen yarışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İHA

Edirne’de motosikletli genç sürücülerin 5 bin lira uğruna canlarını hiçe sayarak yarışması sonucu, polis ekipleri tarafından 69 bin 460 lira ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehir içinde motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Edirne’de Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak para karşılığında motosikletle yarışan sürücüler kovalamaca sonucu yakalandı.

6 motosiklet sürücüsüne toplamda 69 bin 460 lira ceza kesildi

Bir akaryakıt istasyonunun girişinde yakalanan 6 motosiklet sürücüsüne toplamda 69 bin 460 lira ceza kesildi.

Motosikletler trafikten men edildi

Trafikten men edilen motosikletler olay yerine çağrılan çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Motosiklet sürücüleri bahis karşılığında yarıştıklarını ve bu yüzden motosikletlerinin yakalandığını belirtti.

Çekici ile giden motorları ile öz çekim yaptılar

Gençler sürücüler motosikletleri çekici üzerinde giderken son kez öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

“Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız”

18 bin 500 TL ceza makbuzunu elline alan motosiklet sürücüsü Özgür Kukumavlar, şöyle konuştu:

5 bin TL karşılığında yarış yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla toplandık. Yarışmak istediler, 5 bin lirasına yarışıldı. Sonrasında zaten polis arkadaşlar geldi, biz de kaçmadık. Canları sağ olsun, motorları hibe ettik. Toplamda 18 bin 500 lira ceza yazıldı bana. Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız.

“Kurallara uydukları zaman daha güvenli bir sürüş yapabilirler”

Şehir merkezinde kuryelik yaparak geçimini sağlayan Samet Aşık, motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Bu işin şakası olmuyor, maalesef en ufak hatada bile geri dönüşü olmayan hasarlar olabiliyor. Bu işi yaparken kasklarını, ekipmanlarını takıp, trafik kurallarına uydukları zaman daha güvenli bir sürüş yapacaklarını düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)