Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 63 kilo 739 gram uyuşturucu ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada çok sayıda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

63 kilo esrar yakalandı

Operasyonlarda, 63 kilo 400 gram esrar, 331 gram metamfetamin, 8 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 646 sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 995 lira para, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 25 mermi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçlarından aranan 7 kişi ise gözaltına alındı.