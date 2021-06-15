İmara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için, kepçenin önüne oturan 82 yaşındaki Kıymet Peker'in eylemi sonuç verdi. Alana ev yerine, çocuk parkı yapılmasına karar verildi.

Edirne'de 1’inci Murat Mahallesi’de çocukların oyun alanı olarak kullandığı yeşil alan, 2014 yılında imara açıldı.

Kararın üzerine bölgeye, inşaat çalışmasına başlamak üzerine kepçeler geldi.

Yıkım çalışmasının başlayacağını gören Kıymet Peker (82), sandalyesini de alıp kepçenin önüne geldi.

Kepçenin önünde oturarak çalışmaların başlamasını engelleyen Peker, kısa sürede mahalle sakinlerinin de desteğini topladı.

İş makineleri çalışamayınca bölgeden çekildi.

İdare Mahkemesi, yaşanan olayın ardından Belediye Meclisi tarafından alınan imar kararını bozdu.

YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI

Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı.

7 yılın ardından uzlaşma sağlandı.

Arsanın tapusu belediye tarafından alındı.

Edirne’de 7 yıl önce kepçenin önüne oturdu, yeşil alan çocukların oldu VİDEO



“KIYMET TEYZE PARKI’NIN YAPIMINA BAŞLADIK”

Yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin Kıymet Teyze olacağını söyleyen Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben o gün Kıymet Teyze'ye, 'Recep Gürkan belediye başkanı olduğu sürece, Edirne'de hiçbir çocuk parkı yıkılmayacak aksine yenilerini yapacağız' diye söz verdim. Bu 7 yıllık süreçte 45 çocuk parkını 130'a çıkardık. Ama Kıymet Teyze Parkı adını verdiğimiz yer, tapu davaları gitti geldi. Bazen biz kazandık, bazen karşı taraf kazandı.





Velhasıl 7 yılın sonunda tüm pürüzler temizlendi, oranın tapusu belediyenin üzerine çıkarıldı, imarla birtakım sorunlar vardı, hepsi çözüldü ve şu an biz 7 yıl önce Kıymet Teyze'ye ve Edirnelilere verdiğimiz sözü yerine getirdik ve Kıymet Teyze Parkı'nın yapımına başladık. İnşallah 1 ay içinde tamamlayacağız. Ben de Kıymet Teyzemi evinde ziyaret edeceğim, elini öpeceğim, ismini kullanmak için iznini alacağım.

Orasını Edirne'nin çocuklarına, Kıymet Teyze'nin torunlarına 1 ay sonra hediye edeceğiz. Kıymet Teyze'nin tüm dünyaya örnek olan o çevre direnişinin sembolleşmesi adına ismini de yaşatacağız.”





“BURASI ÇOCUKLARIN ALANI”

Kıymet Peker ise şu sözleri kaydetti:

"Ben o kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum. 'Buraya ev olmaz, alan çok küçük' dedim. 7 katlı ev yapmak istiyorlarmış. Zaten hemen bitişiğimizde benzin istasyonu var, 'hiç olmaz' dedim. Hakikaten de olmadı. Ankara'ya kadar gitti bu dava ve olmadı. Burası çocukların alanı, yaşlılar oturuyor. Pazardan gelenler dinleniyor. O dönem salınacakları ve oyun alanlarını da kaldırdılar, hiç doğru yapmadılar.





“BİRAZ İNSANLARA ALAN BIRAKSINLAR”

Önümüz aydınlık ve hür olsun. Küçükler özgür yetişsin ben bunları istiyorum. Bir okul deseydiler belki müsaade ederdik ama okul değil, eğitim değil oyun yerini mahvediyorlardı. Nereye götürecektik çocukları? Benim iki tane torunum var, dönüyor dönüyor oyuncaklarla oynuyor. Onların burada gelip oynaması lazım, yaşlıların oturması lazım. Başka bir şey istemiyorum. Bu topraklara ev yapmasınlar, biraz insanlara alan bıraksınlar, hava alalım.

"ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"

Kıymet Peker'in kızı Füsun Yalçınkaya ise, "Bugüne gelişini sabırla bekledik. Parkımıza kavuşmaktı tek isteğimiz. Biraz uzun sürdü süreç aslında ama yine de düzeleceğine bütün kalbimizle inandık. Sağ olsun belediye başkanımız da süreci bugüne kadar getirdi. Umarım kısa sürede parkımıza kavuşuruz. Artık Kıymet Teyze Parkı olarak anılacak. Bundan da çok büyük bir kıvanç duyuyorum, annemle de gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU ALANLAR ÇOK KIYMETLİ”

Mahalleli Ahmet Dağcı da bölgenin yeşil alan kalmasına park olarak değerlendirileceğine çok sevindiklerini belirterek, “Buraya kepçe geldiğinde Kıymet ablamız kepçenin yanına geldiğinde site sakinleri olarak biz de koştuk geldik. Kıymet Teyze'yle burada eylem yaptık. Burası yeşillik bir alan ve nefes alabildiğimiz tek yer. Bu alanlar çok kıymetli. Çocuklarımız, yaşlılarımız burada gelecek nefes alacak. Ne kadar yeşil alan olursa o kadar iyi. Yeşil alan olarak kalmasına çok sevindik.” diye konuştu.