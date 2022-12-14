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- Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama
Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama
Polisin operasyonlarında 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.
- 14.12.2022 - 11:54
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yurda kaçak girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 91 göçmen yakalandı.
7 şüpheli gözaltına alındı
Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli ise gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda; göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçmek için kullandıkları 1 şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 euro ile 135 dolar ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
3 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.