Petrol
80.59
-0.11%
Euro
19.8534
0.19%
Dolar
18.6467
0.02%
Altın
1.084
-0.08%
Borsa
5273
0.32%
Bitcoin
336.411
3.60%
BTXN Coin
5.31
6.62%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama

    Polisin operasyonlarında 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.
    • 14.12.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda yurda kaçak girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 91 göçmen yakalandı.

    7 şüpheli gözaltına alındı

    Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda; göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçmek için kullandıkları 1 şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 euro ile 135 dolar ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    3 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #1

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #2

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #3

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #4

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #5

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #6

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #7

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #8

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #9

    Edirne de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama #10


    Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için net tarihi verdi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için net tarihi verdi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Alperen’li Houston, evinde Phoenix karşısında galip
    Basketbol

    Alperen’li Houston, evinde Phoenix karşısında galip

    Görüş Bildir