Edirne'de akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık

Benzinlik marketine gelerek çalışanın yerinde olmamasını fırsat bilen Fas uyruklu hırsızın cep telefonu ile kasadaki paraları çaldığı anlar kameraya yansıdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edirne'nin Tunca Nehri kenarında bir akaryakıt istasyonuna gelen Fas uyruklu Muhammet Havay, market çalışanının yerine olmadığını görüp içeri girdi.

Bir süre sonra kasaya yönelen Muhammet Havay, şarja takılı cep telefonunu ve paraları alıp kaçtı.

BEKÇİLER YAKALADI, ALKOLLÜ ÇIKTI

İlerleyen dakikalarda işinin başına dönen çalışan ise durumu fark ederek polise bildirdi. Şüpheli Havay, istasyona 200 metre mesafede bekçiler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan Havay'ın düşüp başını yaraladığı tespit edildi. Çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Havay, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahalesinin ardından gözaltına alınan Havay, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.