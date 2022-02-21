Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü olan şahısların ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

ALKOLLÜ ŞAHISLARIN EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis, ekipleri, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

Edirne'de alkollü sürücüler ehliyetini kaptırdı VİDEO

