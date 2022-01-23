Edirne'de alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı

Polislerin uygulamasına takılan alkollü bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için telefonla konuşup ekipleri oyalamaya çalıştı, diğer sürücüler ise arabalarındaki cam filmlerini sökmekle uğraştı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde araçlarının camlarında cam filmi bulunan ve alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSİ GÖRÜNCE TELEFONLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Polis ekipleri, şüphelendikleri otomobilleri durdurdu.Alkollü olarak direksiyon başında denetime yakalanan bir sürücünün alkolmetreye üflenmesi istendi. Uyanık sürücü, alkolmetreyi görünce yarım saat telefonla konuşarak, polisleri oyalamak istedi.

Telefonu kulağına tutup dakikalarca konuşan sürücünün oyaladığını gören polis ekipleri duruma müdahale etti. Alkolmetre yöneltilen sürücü, yavaş yavaş üfleyerek ekipleri oyalamaya çalıştı.

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ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ, BİN 823 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, en sonunda ceza yemekten kaçamayacağını anlayınca ikna oldu. Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye bin 823 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise daha önceden el konulduğu öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN DİĞER SÜRÜCÜLER POLİSTEN KURTULAMADI

Sürücünün otomobili ise çekici yardımıyla uygulama noktasından kaldırıldı.Ayrıca alkollü olarak araç kullanan bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce geri dönüp kaçmak istedi. Kaçmak isteyen sürücüler yakalanınca ceza yemekten kurtulamadılar.

CEZA YEMEMEK İÇİN CAM FİLMLERİNİ SÖKTÜLER

Durdurulan araçların bazılarında ise cam filmi vardı. Ekiplerin cam filminin yasak olduğunu ve para cezası bulunduğunu hatırlatmalarının ardından, bazı sürücüler cam filmi cezası yememek için araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle söktü.









































