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    Edirne’de alkolü sürücü bayram dönüşündeki aileye çarptı: 3 yaralı

    Edirne’de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
    • 04.05.2022 - 08:57
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    Edirne’de alkolü sürücü bayram dönüşündeki aileye çarptı: 3 yaralı

    Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolunun Süloğlu yol ayrımında bulunan dönüş kavşağında daha önceden de alkolden ehliyetinin 6 ay süreyle alındığı öğrenilen ve 3,20 promil alkollü olan Erol K. otomobiliyle, bayram dönüşüne geçen Mehmet Sürer’in otomobiline, daha sonra da yön tabelasına çarptı.

    3 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve Elif Nur Sürer (anne) yaralandı.

    Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Alkol ölçümü yapan polis ekipleri, sürücü Erol K’nın 3,20 promil alkol aldığını tespit etti.

    Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi.

    Edirne’de alkolü sürücü bayram dönüşündeki aileye çarptı: 3 yaralı #1

    Edirne’de alkolü sürücü bayram dönüşündeki aileye çarptı: 3 yaralı #2

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