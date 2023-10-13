Edirne'de annesiyle tartıştı! Defalarca bıçaklayıp 15 saat başında bekledi Sebebi bilinmeyen bir nedenle 67 yaşındaki annesini defalarca bıçaklayarak öldüren 32 yaşındaki genç adam, 15 saat cenazenin başında bekledikten sonra polise gidip teslim oldu.

DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün sabah saatlerinde dehşet anlar yaşandı...

Psikolojik sorunları bulunan 32 yaşındaki Barış Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle 67 yaşındaki annesi Bahriye Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Barış Ş. annesini defalarca bıçakladı.

Yaşlı kadın bıçaklanmanın etkisiyle kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

15 saat başında bekledi

Bahriye Ş. defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

15 saat cenazenin başında bekleyen Barış Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Barış Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler Bahriye Ş.'nin cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)