Edirne’de bir apartmanın zemin katında hurda malzemeleri yakan şahıs, yangın çıkmasına neden oldu.

Edirne’nin Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında Ş.A. isimli şahıs, hurda kabloların içinde bulunan bakırları alarak kabloları yaktı.

Alevlerin etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Apartmandan duman çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Bir çocuk dumandan etkilendi

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir çocuğu ambulansta tedaviye aldı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuk, anne babasına teslim edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinden Ferdi Nalbant, ilk önce apartmanda bir koku olduğunu ama fazla dikkat etmediklerini ve daha sonra arkadaşları tarafından dairede yangın çıktığını öğrendiğini ifade etti.

Edirne'de apartmanın içinde hurda yaktı, yangın çıkardı VİDEO



"Eşim yangın çıktığını söyledi, apar topar geldim"

Apartman sakinlerinden Muhammet Elferdi ise, "Ben işimde çalışıyordum. Eşim bana yangın çıktığını söyledi. Ben de apar topar buraya geldim." dedi.

İHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.