Edirne'de arazide çıkan yangın tarlaya sıçradı: Karayol trafiğe kapandı Bir arazide başlayarak tarlaya sıçrayan yangın, buğday ekili alanı ve samanları küle çevirdi. D-100 otoyolu trafiğe kapatılırken ekipler yangına müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Edirne'de panik anları yaşandı. Edirne-İstanbul yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir araziden dumanlar yükseldi. Alevler buğday tarlasını sardı Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. D-100 otoyolu trafiğe kapatıldı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri de duman sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı Edirne-İstanbul D-100 karayolunu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürdü. Buğdaylar yandı 360 dönümlük tarlada daha biçilmemiş 30 dönüm buğday ekili alan yanarken, yaklaşık 220 dönüm alanda ise biçilmiş samanlar küle döndü. Zararın yaklaşık 150 bin liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.