İHA
Edirne'de panik anları yaşandı.
Edirne-İstanbul yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir araziden dumanlar yükseldi.
Alevler buğday tarlasını sardı
Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 otoyolu trafiğe kapatıldı
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri de duman sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı Edirne-İstanbul D-100 karayolunu trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürdü.
Buğdaylar yandı
360 dönümlük tarlada daha biçilmemiş 30 dönüm buğday ekili alan yanarken, yaklaşık 220 dönüm alanda ise biçilmiş samanlar küle döndü.
Zararın yaklaşık 150 bin liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.