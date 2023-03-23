Edirne'de asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

DHA
Edirne'de modernizasyonu devam eden Pazarkule Gümrük Kapısı'ndaki yol çalışmaları sürüyor.
Yol çalışmalarına asfalt taşıyan Kemal Düngel idaresindeki asfalt malzeme yüklü hafriyat kamyonunun arka lastiği, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne geldiğinde alev aldı.
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yol çalışmalarına asfalt götüren Düngel, alevleri fark edip, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yol önlem amacıyla kapatıldı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Aracın damper bölümünde zarara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, önlem amacıyla kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.