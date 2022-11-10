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    Edirne'de askere giden genç kazada can verdi

    Lalapaşa yönüne ilerleyen otomobil ile tırın çarpışması sonucunda, askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin hayatını kaybetti.
    • 10.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:41
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    Edirne'de askere giden genç kazada can verdi

    Edirne’den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Askere giderken can verdi

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde, otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada yaralanan sürücü Y.G. ve M.G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tır sürücüsü gözaltında

    Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sebebiyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Trafik polisi ve jandarma ekipleri, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından güvenli bir şekilde yeniden ulaşımı sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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