Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşı için 5'er yıla kadar hapis istendi

DHA

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi.

Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı.

Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manolis ve kız arkadaşı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde şöyle konuştu:

Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum.