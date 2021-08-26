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- Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu
Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu
Bahşiş almak isteyen bir çocuk, gelin arabasının önünü kesmek istedi. İstediği bahşişi alamayınca arabanın aynasına tutunarak koşan çocuk, hem trafiği hem kendi canını tehlikeye attı.
- İHA
- 26.08.2021 - 13:04
- Güncelleme : 26.08.2021 - 13:13
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir çocuk, yol üzerinde gördüğü gelin arabasının önünü kesti.
Trafik ortasında bahşiş almak isteyen çocuk, hem trafiği hem canını tehlikeye attı.
KOŞMAYA DEVAM ETTİ
Aracın peşinden koşan çocuk, inadından vazgeçmedi.
Bahşiş alamayan çocuk, yan aynadan tutunarak koşmaya devam etti.
KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTERDİLER
Gelin arabası, çocuğa çarpmamak için manevra yaparken, trafikte zor anlar yaşadı.
Trafikteki diğer sürücüler, çocuğa korna çalarak tepki gösterdi.