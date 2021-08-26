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Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu

Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu

Bahşiş almak isteyen bir çocuk, gelin arabasının önünü kesmek istedi. İstediği bahşişi alamayınca arabanın aynasına tutunarak koşan çocuk, hem trafiği hem kendi canını tehlikeye attı.