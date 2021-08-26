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    Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu

    Bahşiş almak isteyen bir çocuk, gelin arabasının önünü kesmek istedi. İstediği bahşişi alamayınca arabanın aynasına tutunarak koşan çocuk, hem trafiği hem kendi canını tehlikeye attı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 13:13
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    Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir çocuk, yol üzerinde gördüğü gelin arabasının önünü kesti.

    Trafik ortasında bahşiş almak isteyen çocuk, hem trafiği hem canını tehlikeye attı.

    KOŞMAYA DEVAM ETTİ

    Aracın peşinden koşan çocuk, inadından vazgeçmedi.

    Bahşiş alamayan çocuk, yan aynadan tutunarak koşmaya devam etti.

    Edirne’de bahşiş için arabanın aynasına tutunup koştu #1

    KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

    Gelin arabası, çocuğa çarpmamak için manevra yaparken, trafikte zor anlar yaşadı.

    Trafikteki diğer sürücüler, çocuğa korna çalarak tepki gösterdi.

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