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    Edirne'de bahşiş vermeyen düğün sahiplerine saldırdılar

    Düğün sahibinin bahşiş vermemesi nedeniyle bir grup gencin çıkardığı kavgada 5 kişi yaralandı.
    • 19.05.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 15:50
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    Edirne'de bahşiş vermeyen düğün sahiplerine saldırdılar

    Edirne'de düğün sahiplerinden bahşiş isteyen bir grup genç, ortalığı birbirine kattı.

    İHA'nın haberine göre; Medrese Ali Bey Mahallesi’nde gelin ve damat düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, düğün sahibinden bahşiş isteyen gençler, paranın verilmemesi üzerine kavga çıkardı.

    5 yaralı

    Çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Yakalandılar

    Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Edirne'de bahşiş vermeyen düğün sahiplerine saldırdılar VİDEO

    Mahalle sakinleri korku dolu anları anlattı

    Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, "Para istediler, her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı." ifadelerini kullandı.

    "Düğüne gelip para ve alkol istediler"

    Olayda darbedilen düğün sahiplerinden biri de, "Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım." dedi.

    Edirne de bahşiş vermeyen düğün sahiplerine saldırdılar #1

    Edirne de bahşiş vermeyen düğün sahiplerine saldırdılar #2


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