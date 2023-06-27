Edirne'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, sokağa çıkamıyor

AA & Ensonhaber

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gaziömer Bey Mahallesi'nde kalem almaya giderken 7-8 sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Öz, yaşadıklarının etkisinden kurtulmadı.

Öz, sahipsiz köpeklerle her karşılaştığında büyük korku yaşadığını söyledi.

Şoku hala atlatamadığını ifade eden Öz, "Markete kalem almak için gitmiştim, çıktığımda 7-8 köpeğin saldırısına uğradım." dedi.

Umut Öz'ün babası Musa Öz, çocuğunun hala tedirgin olduğunu vurguladı.

Köpeklerle iç içe yaşayan oğlunun artık köpeklerden korktuğuna işaret eden Öz, yetkililerden tedbir almalarını istedi.

Yaşadıkları olayın tekrar etmesini istemediklerini dile getiren Öz, şöyle devam etti:

Çocuğumuz sokakta annesiyle, ağabeyleriyle, bizimle olsa da sokakta gezerken hep tedirgin. Yaşadığımız olayın tekrar etmesini istemiyoruz. Yetkili birim ve makamlara sahipsiz köpeklere tedbir alınmasını istiyoruz. Bu şekilde başıboş bir hayvan olmaz. Önlem olarak sadece Enez'de değil Türkiye genelinde taşın altına herkesin elini koyması lazım.



Bugün benim çocuğumun canı yandı yarın başka bir vatandaşın canı yanabilir. Sadece canı yanması değil hayattan da kopabilir. Çocuğumuz sağlık problemi nedeniyle 1 ay okula gidemedi. Çocuğumuzun sokağa çıkma şansı kalmadı. Son 1 aydan beri bizim ısrarımızla dışarı çıkıyor ama yine çözüm değil. Hep tedirgin.