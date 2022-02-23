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    Edirne'de benzin istasyonundan para çalan şüpheli yakalandı

    Bir akaryakıt istasyonunun kasasından cep telefonu ve 530 lira çalan M.M. isimli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 09:13
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    Edirne'de benzin istasyonundan para çalan şüpheli yakalandı

    Edirne'nin Tunca Köprüsü yakınındaki akaryakıt istasyonuna gelen M.M. (29) görevlinin dışarıda olduğunu görünce kasaya yöneldi.

    Kasanın yanında bulunan cep telefonunu alıp dışarı çıkan şüpheli, daha sonra tekrar içeri girerek kasadaki paraları aldı.

    ÇALDIĞI PARAYI ÇORABINA SAKLADI

    Paranın bir kısmını çoraplarının içine saklayan şüpheli, görevlinin içeri girdiği sırada marketten çıktı.

    CEP TELEFONU VE 530 LİRAYLA YAKALANDI

    Kasaya geldiğinde paraların alındığını fark eden görevli polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliyi fazla uzaklaşamadan akaryakıt istasyonunun 200 metre ilerisinde yakaladı.

    Üzerinden marketin kasasından aldığı 530 lira ile cep telefonu çıkan şüphelinin alkollü olduğu, istasyona gelmeden önce düşerek başını yaraladığı belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Yakalandığı yerdeki ilk müdahale sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne de benzin istasyonundan para çalan şüpheli yakalandı #1

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