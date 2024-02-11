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Edirne'de bir haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı Kent genelinde bir haftada yapılan denetimlerde 294 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.