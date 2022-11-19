Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.864
-0.34%
BTXN Coin
6.61
-0.30%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Edirne'de şüpheli çantadan kıyafet çıktı

    HDP İl binasının bulunduğu sokağa bırakılan sırt çantası paniğe sebep oldu.
    • 19.11.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de şüpheli çantadan kıyafet çıktı

    Edirne'nin Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokak'ta HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu ara sokakta ağzı açık olduğu görülen bir sırt çantası paniğe sebep oldu.

    Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi ve bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Ekipler geniş çaplı önlem aldı

    İhbar aldıkları bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek etraftaki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

    Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların kaldırılmasını isterken yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

    Edirne de şüpheli çantadan kıyafet çıktı #1

    Çanta fünye ile patlatıldı

    Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı.

    Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatılırken şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü.

    Edirne de şüpheli çantadan kıyafet çıktı #2

    Edirne de şüpheli çantadan kıyafet çıktı #3

    Edirne de şüpheli çantadan kıyafet çıktı #4

    Edirne de şüpheli çantadan kıyafet çıktı #5


    Kevin Durant, Portland'da kendisine geldi
    Basketbol

    Kevin Durant, Portland'da kendisine geldi

    Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı
    Gündem

    Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir