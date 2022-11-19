Edirne'de şüpheli çantadan kıyafet çıktı

HDP İl binasının bulunduğu sokağa bırakılan sırt çantası paniğe sebep oldu.

Edirne'nin Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokak'ta HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu ara sokakta ağzı açık olduğu görülen bir sırt çantası paniğe sebep oldu.

Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi ve bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler geniş çaplı önlem aldı

İhbar aldıkları bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek etraftaki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların kaldırılmasını isterken yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.





Çanta fünye ile patlatıldı

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatılırken şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü.



