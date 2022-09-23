Edirne'de boş okul hırsızların hedefi oldu

Tekrar inşa edilecek okul binası hırsızların hedefi haline geldi. At arabasıyla gelen hırsızlara karşı polis ekipleri bölgeye müdahale etti.

Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Esnaf Odalar Sokak'taki 2 kattan oluşan İnönü İlkokulu’nun binasını Bakanlık depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak, yerine yenisinin yapılmasına karar verdi, öğrenciler ise çevre okullara nakledildi.

Boşaltılan okul binasına hırsızlar dayandı

Okul binasının boş olduğu öğrenen hırsızlar, maddi değeri olan malzemeleri at arabalarına yükleyip çalmaya başladı. DHA'nın haberine göre, binanın birçok camlarının kırıldığı, kapı ve pencerelere ağır zarar verildiği görüldü.

Polis ekipleri, binadaki denetimlerini artırdı.





Başımıza bir felaket gelmeden yıkılmasından tarafım



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, okulun depreme dayanıklı olmadığı tespit edildikten sonra yıllardır korku içerisinde olduklarını belirterek, "Hep diken üstündeydik. Okulun yaklaşık 640 öğrencisi vardı. Allah göstermesin ders anında böyle bir olay olduğu anda kimsenin kurtulma şansı olmadığı düşüncesiyle yaşadım. Bu okulun yıkılarak, yerine yenisinin yapılması gerektiğini savunduk. Böyle bir karar alındı. Başımıza bir felaket gelmeden yıkılmasından taraftım ve yıkılma kararı alındı." dedi.





Kamuya zarar vermek hiç kimsenin harcı değil, kamu hepimizin malı

Yaşanan hırsızlık olaylarına karşın inşaat çalışanları ve kalfalar, "Yasak kardeşim, giremezsin. Ya da oradan çıkacak hurdalar komisyon kurulur hurdacıya satılır ondan sonra dar gelirli ailelere gelir olarak, çocuklarına giyim veya burs olarak verilebilir. Emniyet görevini yapıyor, savcılık görevini yapıyor. Maalesef bu insanları bunları yapmaya yasal boşluklar sevk ediyor. Burada yasaların değişmesi lazım. Hırsızlık yapılıyor. Petekleri sökmüşler, gitmişler, kapıları sökmüşler gitmişler. Kolluk kuvvetleri de görevini yapmasına rağmen yasalardan kaynaklanan boşluklardan dolayı huzursuzluk yaşıyoruz. Bu da bizler açısından iyi bir şey değil. Vatandaşın yüzde 99’u bunu tasvip etmiyor. Kamuya zarar vermek hiç kimsenin harcı değil. Kamu malı hepimizin malı." diye konuştu.