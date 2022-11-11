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    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı

    Son yılların en kurak ekim ayının yaşanması ile Süloğlu ilçesinde, ekim yapamayan üreticiler yağmur duasına çıktı.
    • 11.11.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:06
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    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı

    Trakya, son yılların en kurak ekim ayı ile karşı karşıya...

    Türkiye’nin tahıl ambarı olan bölgede üreticiler, 15 Ekim'de başlayacakları buğday ekimini kuraklık nedeniyle geciktirdi.

    Trakya genelinde ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağış düştü.

    Kuru toprağa ekim yapıldı

    Bazı üreticiler kuru toprağa ekimlerini yaptı. DHA’nın haberine göre; Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici, kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğinde yapılan etkinlikte yağmur duasına çıktı.

    Yağmur duasına, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı VİDEO

    Yağmur için eller semaya açıldı

    Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, üreticiler ellerini yağmur için semaya açtı.

    Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından üreticiler, tarlalarındaki işlerine geri döndü.

    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı #1

    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı #2

    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı #3

    Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı #4


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