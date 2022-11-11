Son yılların en kurak ekim ayının yaşanması ile Süloğlu ilçesinde, ekim yapamayan üreticiler yağmur duasına çıktı.

Trakya, son yılların en kurak ekim ayı ile karşı karşıya...

Türkiye’nin tahıl ambarı olan bölgede üreticiler, 15 Ekim'de başlayacakları buğday ekimini kuraklık nedeniyle geciktirdi.

Trakya genelinde ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağış düştü.

Kuru toprağa ekim yapıldı

Bazı üreticiler kuru toprağa ekimlerini yaptı. DHA’nın haberine göre; Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici, kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğinde yapılan etkinlikte yağmur duasına çıktı.

Yağmur duasına, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Edirne’de, buğday üreticileri yağmur duasına çıktı VİDEO



Yağmur için eller semaya açıldı

Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, üreticiler ellerini yağmur için semaya açtı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından üreticiler, tarlalarındaki işlerine geri döndü.