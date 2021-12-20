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    Edirne’de, Bulgaristan plakalı araç alev alev yandı

    Bulgaristan plakalı hafif ticari araç, Edirne’de kent girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Bulgar sürücü Dimitar Georgiev Yordanov, aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 16:10
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    Edirne’de, Bulgaristan plakalı araç alev alev yandı

    Edirne’ye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve kent merkezine gelen Dimitar Georgiev Yordanov, kullandığı hafif ticari araçtan dumanlar çıktığı fark etti.

    Aracını yol kenarına çektikten sonra alev alan araçtan kendi imkanları ile çıkan Yordanov, yoldan geçen sürücülerden yardım istedi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Vatandaşlar araçtaki yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

    Edirne’de, Bulgaristan plakalı araç alev alev yandı VİDEO

    TRAFİK, KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

    Bulgar sürücü Yordanov ise aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Polis, yangının söndürülmesinin ardından yolda trafiği kontrollü olarak ulaşıma açtı.

    Edirne’de, Bulgaristan plakalı araç alev alev yandı #2

    Edirne’de, Bulgaristan plakalı araç alev alev yandı #3

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