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    Edirne'de can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

    Edirne'de 5 katlı binanın 2 katının kullanılmaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
    • 31.07.2022 - 14:25
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    Edirne'de can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

    Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede evi saran alevler, alt kattaki daireye de sıçradı. Alevlerin korkutucu boyuta ulaştığı yangında, evin içinde genç birinin olduğu belirlendi.

    İtfaiye ekipleri seferber oldu

    Adeta can pazarının yaşandığı yangında alevlerin ortasında mahsur kalan genci kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

    İtfaiye ekibi tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılan genç, itfaiye merdiveniyle güvenli alana indirildi.

    Genç hastaneye kaldırıldı

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen gencin, korku dolu anlar yaşadığı ve sürekli titrediği kameralara yansıdı.

    "Evde tek yaşıyordu"

    Sesleri duyunca dışarı çıktığını söyleyen apartman sakini Tolga Başol, gencin annesiyle birlikte yaşadığını ancak yangın esnasında evde tek olduğunu belirterek, kurtarmak için seferber olduklarını anlattı.

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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