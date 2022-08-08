Edirne'de çocukları taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

Sokakta oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs, kız çocuğuna 'Eteğinin altını göster para vereceğim' dedi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevini boyladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki şahıs, kız ve erkek çocuklarını taciz etti.

6 Ağustos günü Muradiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, oyun oynarken tacize uğrayan çocukların ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

H.A isimli müracaatçı, kızının tacize uğradığını ve şahsı tanımadığını söylemesi üzerine araştırmalara devam edildi.

"Bana eteğinin altını göster para vereceğim"

Edinilen bilgiye göre, G.A isimli 7 yaşındaki kız çocuğu ve B.K isimli 5 yaşındaki erkek çocuk, mahallede oyun oynadıkları esnada tanımadıkları bir şahıs yanlarına gelerek iddiaya göre el hareketi ile 'Gel gel' diyerek ve daha sonra yanlarına giderek kız çocuğuna hitaben 'Sana para vereceğim bana eteğinin altını göster çok merak ettim göster hadi bak para vereceğim' diyerek tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çocuklar, olay yerinden uzaklaşıp okul bahçesine kaçtıklarını belirtti.

Okul bahçesine kadar çocukları takip etti

Şahsın çocukları takip ederek okul bahçesinde de aynı sözleri sarfetmesi üzerine çocuklar, ağlayarak ailelerinin yanına koşarak gitti.

Bunun üzerine çocukların aileleri, 112 ihbar hattını arayarak olayı anlattı.

Uzunköprü Emniyet müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri, olayın ardından harekete geçti.

Saldırganın kimliği belirlendi

Çevredeki ve okuldaki güvenlik kameralarını incelenerek şahsın H.T. olduğu belirlendi.

Nöbetçi savcıya bilgi verilerek yakalama kararı çıkartılarak şahsın önce çalıştığı iş yerine ardından da ikamet ettiği eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf etti

Şahıs ifadesinde, her şeyi itiraf etmesinin ardından Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T isimli şahıs, çıkarıldığı Mahkemece Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz Suçlarından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.