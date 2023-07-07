Edirne'de denizde boğulan çocuk defnedildi Erikli sahilinde akşam saatlerinde girdiği denizde serinlemek isterken boğulan 14 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA

Edirne’nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki Sebahattin Altınalmaz, dün akşam saatlerinde serinlemek için Erikli sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra denizde hareketsiz halde görülen Altınalmaz, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Haber verilmesi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sebahattin Altınalmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç çocuk defnedildi

S.A.’nın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Altınalmaz'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından Keşan ilçesine getirildi.

14 yaşında hayatını kaybeden Sebahattin Altınalmaz, İki Minareli Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.