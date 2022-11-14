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- Edirne’de devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Edirne’de devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Edirne’de yan yatan panelvan araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- 14.11.2022 - 19:13
Edirne'de Kemal köyü yakınlarında stabilize yolda bir firmada şantiye işçisi olarak çalışan Ü.A. idaresindeki panelvan araç, stabilize yolda devrilerek yan yattı.
Araç içerisinde sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkartıldı
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki il müdahalesinin ardından yaralı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın aktardığına göre jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.